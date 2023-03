La sorpresa de Carlos Maslatón que hizo estallar las redes sociales

Carlos Maslatón Gran Hermano 2023 Twitter

Pero esto no fue lo único, sino que luego compartió un video de su esposa Mariquita Delvecchio, quien se mostró en total desacuerdo con esta posibilidad. "¿Cuánta plata se gana? ¿A quién le importa ganar Gran Hermano? No creo que te aguantes en esa chanchada sin ventanas, me parece un asco", lanzó.

Por el lado de Maslatón, él explicó los motivos por los que quiere entrar: "No importa el premio, lo que importa es ganar. Ganar es un objetivo en sí mismo, a mí me importa ganar. ¿Cómo no voy a aguantar? Soy indestructible, invencible e inmortal. Me presento, y se van todos a la concha de su hermana". De esta manera, el abogado demostró todas sus ganas por ser parte de Gran Hermano 2023.