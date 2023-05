La serie española vinculada con la historia argentina que estalló en Netflix

Contiene diez capítulos, donde adapta la novela homónima de 2017, perteneciente a su ciclo de seis obras “Episodios de una guerra interminable”, con momentos claves de la resistencia antifranquista entre 1939 y 1964: todos los personajes interactúan con figuras reales en escenarios históricos.

La serie narra la vida del doctor Guillermo García Medina, un republicano que vivió en Madrid, en plena dictadura franquista, gracias a una identidad falsa.

La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que le salvó la vida en 1937.

En septiembre de 1946, Manuel Arroyo Benítez vuelve del exilio y contacta a García para una misión peligrosa: infiltrarse en una organización clandestina (la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich) que dirige desde el barrio de Argüelles Clara Stauffer, una mujer alemana y española, nazi y falangista.

