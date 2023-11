La reveladora miniserie de Netflix de solo 4 capítulos: es imperdible

Esta miniserie estadounidense consta de 4 episodios en total de 45 minutos de duración cada uno, que hacen foco sobre el cristianismo, la religión más grande del mundo con más de 2.400 millones de seguidores, y su presencia en más de 157 países.

Este documental presenta las historias y testimonios que rodean a los íconos sagrados de la Iglesia Católica, analizando su influencia cultural y espiritual. Donde se cree que los tesoros sagrados tienen poderes milagrosos, y por eso permanecen muy bien guardados.

Invita a descubrir la historia y el misterio detrás de esas reliquias católicas. Cada uno de sus cuatro capítulos se centra en destacar una de las reliquias. Uno de los casos es de la corona de espinas, que se encuentra en la Catedral de Notre-Dame en París.

También se examina el cáliz que se encuentra en la Catedral de Valencia, protegido durante siglos por monjes, que muchos consideran el verdadero santo grial.

Por otro lado, abarca otros artefactos más recientes como los que se revelan en otro capítulo, el cual investiga la veracidad de los descubrimientos y su papel en la fe contemporánea. Con esta base se resalta la significancia de los objetos como puntos centrales de peregrinación.

Mysteries of the Faith | Official Trailer | Netflix