La profunda confesión de Mariana Fabbiani luego de volver a la televisión

Mariana Fabbiani se ganó un gran espacio en los medios de comunicación no solo por su trabajo como actriz, sino que en los últimos años se destacó en la conducción de diferentes programas en eltrece, pero se alejó de los medios. Ahora, dos años después, la conductora decidió volver a la televisión e hizo una profunda confesión de cómo transitó este tiempo lejos de la pantalla chica.

En 2021, hizo Lo de Mariana en eltrece con figuras como Mercedes Ninci, Federico Seeber, Martina Soto Pose, Mónica Gutiérrez y Christophe Krywonis que venía de ser exitoso en Bake Off, sin embargo, duró tres meses y fue dado de baja por bajos números.

Luego de ese golpe, la conductora no volvió a la televisión y se quedó con una especie de año sabático, donde se abocó al mundo de la moda y de la gastronomía. Pero finalmente, Mariana decidió volver a la televisión y lo hizo en El Diario de Mariana.

Tras sus primos programas en América TV, Fabbiani reconoció que “fue interesante tomar una distancia de la tele”. “Siento que hubo momentos donde hubiera sido mejor parar, repensar, pero la verdad que todo tiene que ver con el lugar que tengo hoy”, confesó en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Al mismo tiempo, aseguró que cuando uno se va de la tele un tiempo “te das cuenta qué no es tan importante nada de lo que pasa ahí”. “Todo me enseñó, me hizo ubicarme en el lugar en el que estoy ahora. Pero sí, reconozco que en los embarazos fue re difícil estar en la tele”, aseguró siendo sincera sobre lo que fue dividir su tiempo entre sus responsabilidades laborales y la maternidad.

Los números en los primeros programas de Mariana Fabbiani en América TV

Este viernes, el programa de Mariana Fabbiani tuvo su marca de rating más baja desde su debut el pasado lunes 17 de julio en canal América.

Si bien, el bajón se sintió también en los programas de la franja de la tarde de la misma señal, la producción de DDM busca la manera de captar más televidentes.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCu0FvYHvQbg%2F%3Fimg_index%3D2&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2tXbcsUZClxs0dWKLsmd9zz1rsJawBxImiB82i717hqY7zgmzlREYSZBhRgyPaagdjhacNhWoKtIEtR50JBtRfAcKWBTqFLsm1fpKe1Lywsd82tu2vrzYwt5ZBkYfXVhZBZC7LKcjFmK3uMSe3FbNkRcpsDEy94SvZAyQ2W5tgQZDZD View this post on Instagram A post shared by Mariana Fabbiani (@marianafabbiani)

Puntualmente, el ciclo de Mariana Fabbiani tuvo este viernes un promedio de 2.9 puntos de rating, cuando los números habituales del magazine estaban entre los 3.5 y los 4 puntos. Más allá del tropiezo en las mediciones, en esta oportunidad, DDM no recibió un buen piso de Intrusos (América), que midió 2.4.