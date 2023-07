La perturbadora serie de Netflix de 4 capítulos sobre la búsqueda de un asesino en serie 

La producción estadounidense estrenada en 2021 muestra el proceso policial, con imágenes de algunas escenas de crimen y la cobertura periodística de los distintos ataques que perpetuó el asesino en serie.

También cuenta la turbulenta infancia y adolescencia del protagonista conocido como “El acechador nocturno”. "Detrás del glamour soleado del Los Ángeles de 1985 acecha un malvado asesino en serie. Dos detectives no pararán hasta detenerle", indica el primer adelanto.

Cada episodio dura 48 minutos y ya están todos disponibles en la plataforma de streaming de "la N roja".

El joven detective Gil Carrillo y el legendario investigador de homicidios Frank Salerno intentan detener a un monstruo nocturno responsable de una serie de asesinatos y agresiones sexuales en 1985 en Los Ángeles.

Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer | Official Trailer | Netflix