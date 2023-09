La película de BTS llegó a Netflix y es furor en el mundo k-pop: cuál es el título del largometraje

El furor por los productos culturales asiáticos no termina en las ficciones, sino que también abarca la música, y en este caso hay una película de BTS que llegó a Netflix y es furor en el mundo k-pop . Se trata de Bring The Soul , que sigue la gira “Love Yourself: Speak Yourself”, una de las más memorables de la banda para sus millones de fans.

La película tuvo su estreno oficial en 2019, pero ahora se sumó al streaming y es una de las más vistas. La buena noticia para los ‘Army’ de América Latina, es que tiene la opción del doblaje al español.

Sinopsis de Bring The Soul, la película de BTS que llegó a Netflix

La sinopsis de Bring the Soul, en Netflix, indica: “Además de grandes momentos de sus multitudinarios shows en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York, el documental muestra en detalle las rutinas y conversaciones entre Jungkook, V, Jimin, Suga, Jun, RM y J-Hope”.

“Al día siguiente del último concierto de su gira por Europa, en una azotea de París, BTS cuenta sus propias historias, desde su experiencia en nuevas ciudades hasta su actuación ante miles de ARMY de todo el mundo. Una mirada al mundo de BTS fuera de los escenarios, con debates íntimos en grupo junto a espectaculares actuaciones de la gira, es un evento cinematográfico que no te puedes perder”, invita, por su parte, la sinopsis oficial.

Tráiler de Bring The Soul

BTS () 'BRING THE SOUL: THE MOVIE' Official Trailer

Quién es el director de Bring The Soul

El director de Bring The Soul es Jun Soo Park quien también es responsable del documental de la gira "Break The Silence” (2020) y de los especiales: J-Hope - In The Box y SUGA: Road to D-Day. Estos dos últimos están disponibles en Disney+.