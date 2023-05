La nueva película de acción que protagoniza Jennifer López y se estrena en Netflix

Cuál es la serie que vuelve a ser tendencia tras el estreno de un spin off

La madre está dirigida por Niki Caro, quien estuvo a cargo de la versión live-action de Mulan y The Zookeeper’s Wife. El guion fue escrito por Misha Green (Sons of Anarchy), Andrea Berloff (The Kitchen) y Peter Craig (Top Gun: Maverick).

Con motivo del estreno y del Día de la Madre, Jennifer López publicó un mensaje destino a las mamás del mundo: “Para todas esas mamás guerreras. La están rompiendo, lo digo enserio. Hacen que la maternidad parezca fácil, incluso cuando claramente no lo es. Cuando tu familia tiene un problema, tus hijos saben que pueden depender de ti. Eres la mamá osa que lo hace todo posible”.

Sinopsis de La madre, la nueva película de Netflix que protagoniza Jennifer López

La sinopsis de Netflix indica: "Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija —a quien nunca conoció— de las garras de criminales sedientos de venganza".

La asesina protagonizada por JLO debió dar en adopción a su hija años atrás y desaparecer, justamente para protegerla. Sin embargo, los malos encuentran a la nena unos años después, la secuestran y ella va a su rescate. Juntas se verán obligadas a huir de todos los peligros que las acechan.

Tráiler de La madre

Reparto de La madre