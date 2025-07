Mostró la casa de sus papás en China y se volvió viral: el detalle del inodoro

Algunos de los contenidos más populares en redes sociales son los que muestran la vida cotidiana en distintos países del mundo, especialmente aquellos de los que no se conoce demasiado. En esa línea, un joven mostró la casa de sus papás en China y se volvió viral por un particular detalle del inodoro.

La primera sorpresa fue la puerta, que tiene un panel totalmente digital. "En China nadie usa llaves, ya no existen. Todo va por la huella o por PIN. Como no es mi casa, sino la de mis padres, pues no está registrada mi huella", explicó, y aseguró que es "una de las puertas más seguras que existen en el mercado".

Luego recorrió la cocina, el living y las tres habitaciones, todos ambientes muy amplios y modernos, pero dejó lo mejor para el final. "Les voy a enseñar el baño, van a flipar con la tecnología", anticipó. El joven señaló que "todos los aseos vienen con sistema de ventilación".

Pero el detalle viral que sorprendió a todos fue cómo se tira la cadena: solo hay que acercar el pie al costado del inodoro. "¡Sin usar las manos! Nada más que levantarse, pegar la pierna y el inodoro se vacía solo, sin usar las manos", contó el influencer, y mostró que también trae una suerte de bidet incorporado.

"Así es el interior de una vivienda en China, más o menos en buen estado", concluyó. El video ya acumuló más de 308.000 reproducciones en TikTok y recibió cientos de comentarios: "China vive en el futuro"; "¿Y si hay apagón?"; "Permíteme dudar que esa vivienda sea algo normal en China", señalaron.

El video del joven que mostró la casa de sus papás en China