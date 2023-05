La impresionante transformación de Anabel Sánchez que hicieron Kennys Palacios y Matilda Blanco

Desde entonces su vida cambió por completo y las propuestas laborales no dejan de llegar para la joven quien cuando era chica practicaba patinaje artístico en el Club INCA de Solano, pero por problemas económicos no pudo continuar su sueño de representar a la Argentina en la disciplina. Años después, vendió sus patines y empezó a apostar a un nuevo camino: el del modelaje.

La joven oriunda de San Francisco Solano se grabó en su casa desfilando y colgó el video en su Tik tok y desde entonces, la vida de Sánchez cambió para siempre: en los últimos días se confirmó que la joven de 18 años firmó contrato con la agencia de modelos de Paul y Willy García Navarro, Multitalent, donde están figuras como la China Suárez y Zaira Nara.

A raíz de ello, recibió el apoyo de muchas famosas como Valeria Mazza quien le dio una clase de pasarela en la Universidad de Palermo, sino también Eugenia “La China” Suárez le dedicó unas palabras de aliento. “Para todos los que se rieron de ella. Adoro los finales felices. Bienvenida”, expresó la actriz.

Invitada en Buena Tarde, por C5N, Sánchez reconoció estar conmovida por el cariño que recibe día a día por parte de sus seguidores y famosas. “Cuando vi el mensaje dije ‘no puede ser’. En mi familia la admiramos un montón y todavía no lo puedo creer”, reconoció.

Respecto a sus primeros días en la agencia de modelaje, contó que no le pidieron ningún cambio de look. “No me pidieron ningún cambio. La agencia es un hermoso lugar que me trataron re bien y estoy muy emocionada para empezar ya”.

Matilda Blanco y Kenny Palacios le cambiaron el look a Anabel Sánchez

Aceptando a jugar con Matilda Blanco y Kenny Palacios, Anabela se sometió al cambio de look para “jugar un rato” con ellos.

En la primera puesta, el estilista de Wanda Nara apostó por un “look despejado”. “Queríamos dejar el rostro totalmente despejado y no cargarla mucho de maquillaje”, señaló Kenny donde mostró un delineado y mucha pestaña en el rostro de la adolescente. En cuanto a la vestimenta, lució un conjunto con un pantalón oversize color nude, tendencia para esta temporada, con una blusa de cuello redondo y manga cortas bullón.

Además, en el peinado se eligió por el cabello recogido, con una cola de caballo sin flequillo. “Me siento muy diva y empoderada. Es algo totalmente distinto”, reconoció Sánchez.

En el segundo cambio, cambió el peinado por una trenza enredada formando un rodete combinado con un labial de tono bordó violacio haciendo contraste con el traje de una chaqueta y una minifalda de color verde fluor escocés, acompañado con un body engomado negro, con botas extras largas del mismo color.