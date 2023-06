La hija de Luis Miguel lo invitó a su boda y recibió una cruda respuesta

Cabe señalar que la relación entre padre e hija es tirante y ya tiene un largo tiempo con situaciones de desencuentros, frialdad, amor y rechazos. Las especulaciones sobre la presencia del cantante comenzaron desde el anuncio, aunque ella misma optó por el silencio absoluto indicando solamente "que todos" los miembros de su familia están invitados.

La extrema transformación física de Luis Miguel que sorprendió a todos

En su última aparición pública, Luis Miguel se había visto igual que en otras ocasiones en respecto a lo físico, pero luego desapareció por unas semanas y, en su retorno, se puede ver un drástico cambio en su aspecto. Lo vinculan a una dieta estricta que habría seguido.

Una de las novedades en la vida personal del artista es que tiene nueva pareja y se llama Paloma Cuevas y, durante el último tiempo estuvo aislado a las cámaras, por eso se puede notar el cambio brusco que mostró.

Según indican los medios mexicanos, alguien del círculo íntimo del cantante reveló que en los últimos meses habría bajado más de 20 kilos. La técnica sería el ayuno intermitente, como en Argentina lo hace Paula Chaves.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, expresó el artista en El Hormiguero.

Los médicos especialistas aseguran que no es un tratamiento para realizar sin acompañamiento médico y que no es del todo recomendable.