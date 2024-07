La fuerte confesión de Lionel Messi sobre Antonela Roccuzzo: "No hay nada"

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Instagram @leomessi

Fue entonces que Martín Arévalo de ESPN aprovechó para preguntarle sus deseos de ser padre ahora que terminan las competencias de la Selección argentina y va a quedarse con las responsabilidades de su club, Inter Miami. Pero la respuesta no fue la esperada.

“No estamos buscando. No, buscando no, pero la verdad que me encantaría poder tener una nena. Siempre lo hablamos, pero no hay nada en concreto y no estamos buscando”, indicó y sentenció las versiones de embarazo que se instalaron meses atrás.

Antonela Roccuzzo hizo un anuncio que sorprendió a todos: "Se viene"

Rara vez sale a la luz lo que tiene que ver con la intimidad de Antonela Roccuzzo y Lionel Mess, pero quien es más activa en redes sociales es la modelo. Ella fue quien contó todo sobre la llegada de algo que espera hace mucho.

Pero en este caso, la modelo decidió contar sobre algo que le encanta y tiene que ver con la colecciones de ropa y todo lo que tiene que ver con la moda. Roccuzzo es una vanguardista de todo ese secor y finalmente contó que una de las marcas que sponsorea, saca nuevas prendas.

“Hoy es el momento más esperado. Nos complace anunciar el lanzamiento de la primera y nueva colección de Déjà Vu. Únete a nosotros en este emocionante viaje y descubre Déjà Vu, indica el video al que Antonela comenzó con “Se vieneee”.