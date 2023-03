La fuerte acusación de Viviana Canosa contra Lali Espósito

Pero no se quedó allí, sino que continuó: "He visto otros videos donde hace subir al escenario a personas conocidas que son mayores de edad pero creo que esa chica era menor de edad. A ese chico no le vimos la cara pero es el Chape Tour, y vos decís '¿mando a mi hijo adolescente a ver un show de Lali?', y qué sé yo". Así, busca dejar mal parada a la cantante.

Canosa no sólo dijo que Lali se chapa a menores de edad, sino que aseguró que los "llama, busca y elije" en los shows.



Ni si quiera hace falta haber asistido a un espectáculo del #DisciplinaTour para saber que es completamente FALSO. pic.twitter.com/lKqDvLQFGU — Rocío Pascual (@rochipascual) March 29, 2023

Por otro lado, intentó cuestionar el feminismo: "¿Qué pasa cuando lo hace una mujer como Lali Espósito? Es hermosa, bella, talentosa, no hace falta que lo diga, pero hace el Chape tour y ejerce poder sobre los adolescentes sobre un escenario. Se chapa minas, tipos, nadie dice nada, todos dicen: 'que genia Lali Espósito'. ¿Quieren igualdad para todos y todas?".

Para finalizar, Viviana Canosa recordó: "Lali hizo mierda a Juan Darthés, pero con Jey Mammon dice que hay que esperar lo que diga la Justicia. Todo es una doble vara en este país. Es increíble, cuántos miserables". Tras finalizar la editorial, las redes sociales se encargaron de repudiar a la conductora de La Nación+ y defender a Lali Espósito.