La foto fantasma: Eugenia Tobal reveló un nuevo y escalofriante detalle su experiencia paranormal

Juli Martorell lanza su primer single "U feel me"

En ese momento Tobal era parte de Pura Química, el programa de ESPN, y ahí fue donde fue a contar la primicia. Parecía una noche tranquila en la que fue a cenar a un reconocido bar que prefirió no dar su nombre para no perjudicarle las ventas y todo terminó en terror.

Eugenia Tobal experiencia paranormal 27-6-2023 Redes sociales

Estaba con mis tres amigas con las que cené justamente ayer. Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no lo voy a decir porque ya lo nombré muchas veces y pobres. Nos sacamos una foto sin flash y había un balcón francés”, contextualizó.

Agregó que “estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir. No había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más”,

“Y bueno, sacamos una foto y pasó así. Mi amiga dice: ‘No, ponele flash, que no se ve nada’. Sacamos una foto con flash y nada. Y Dolo, que está ahí, al otro día me habla. Me dice: ‘Boluda, ¿vos viste lo que hay atrás?’”, reveló.

La FANTASMAGÓRICA FOTO de EUGENIA TOBAL

Luego contó que investigó más sobre lo sucedido: “Yo investigué y hablé con una chilena que trabajaba con entidades y me explicó que sí, que a veces hay entidades que quedan”.