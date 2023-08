La filosa respuesta de Peso Pluma a una comparación con Luis Miguel: "Eso es evidente"

Peso Pluma es uno de los artistas mexicanos más exitosos del momento: trepó al top de Spotify, grabó la Music Session #55 junto a Bizarrap y se presentó en el show de Jimmy Fallon. A pesar de eso, no faltan quienes critican su talento y lo comparan con Luis Miguel, por lo que el cantante se cansó y decidió responder.

Mientras algunos seguidores destacaron el excelente trabajo de Peso Pluma, que le dio popularidad internacional a los corridos tumbados, otros aseguraron que se trataba de una "moda" y que su nivel artístico era mucho menor al de Luis Miguel.

En un tweet de mayo de este año, Peso Pluma había expresado su admiración por Luismi: "El más grande de México. Honor a quien honor merece". Sin embargo, las comparaciones siguieron y cobraron nueva fuerza a partir de los shows del intérprete en Buenos Aires.

"Imagínate vivir en un mundo en donde existe Luis Miguel y que haya gente a la que le gusta Peso Pluma", ironizó un usuario. El cante respondió: "'Para gustos', los colores, por eso mismo existe en la música la diversidad de géneros. ¿Luis Miguel tiene una mejor voz? Eso es evidente".

"Pero eso no debería prohibirnos de escuchar a otros. Un día baladas, otro día Rock, otros días corridos. Diversidad y libre albedrío", concluyó.

Quién es Peso Pluma y qué son los corridos tumbados

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como "Peso Pluma", ganó popularidad tras su éxito Ella Baila Sola, con el cual se presentó en el reconocido programa estadounidense de Jimmy Fallon. Con tan solo 23 años, es una de las voces que más resuenan en TikTok: ya colaboró con Nicki Nicole y se posiciona en el top de Spotify.

Las canciones creadas por Peso Pluma, mezclan la música de cuerdas, canto y trompetas un estilo más urbano, logrando unas melodías únicas y pegadizas, que no paran de sonar. Ya realizó colaboraciones con Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums; con la argentina, el tema llamado Por Las Noches cuenta con más de 54 millones de reproducciones.

Nació el 15 de junio de 1999 y se inició en la música con un sencillo llamado El Belicón junto a Raúl Vega en 2022. A partir de ese momento, su carrera se desplegó y empezó avanzar, siendo uno de los principales artistas en la red social de TikTok.

Bizarrap Peso Pluma

Los corridos tumbados nacen del regional mexicano y de los tradicionales corridos, género que contaba historias épicas de protagonistas rurales y que se inició en la época de la revolución mexicana. Es un subgénero que podría definirse como una versión joven del regional mexicano.

Así la palabra "tumbados" al final le da un tinte más callejero, y se acerca al hip hop, un género familiar para las nuevas generaciones donde hay secciones de rap y palabreo y destacan los solos de guitarra a a diferencia de los corridos tradicionales.