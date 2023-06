La extrema transformación física de Luis Miguel que sorprendió a todos

Luis Miguel Redes sociales

Según indican los medios mexicanos, alguien del círculo íntimo del cantante reveló que en los últimos meses habría bajado más de 20 kilos. La técnica sería el ayuno intermitente, como en Argentina lo hace Paula Chaves.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, expresó el artista en El Hormiguero.

Los médicos especialistas aseguran que no es un tratamiento para realizar sin acompañamiento médico y que no es del todo recomendable.