La exorbitante cifra que Cinthia Fernández paga por el colegio de sus hijas: su bronca con Defederico

Contó el padre de sus hijas le estaba escribiendo y, con la intención de callarlo, le contestó de una forma particular: “Como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, usé el aviso como silenciador automático. Chicas, no falla, aplíquenlo”.

Y agregó: "Aumentó todo, señores, la puta madre, aumentaron el colegio para darnos la bienvenida y terminar de morir después de las vacaciones del infierno".

Cinthia Fernández Redes sociales

En el chat se vio claro que paga $160.100 por cada una de las niñas, pero como tiene tres, el valor aproximado sería de $480.300. De todas maneras, cada una de las escuelas hace un descuento si tenés más hijos en el colegio.

Indignada le escribió y adjuntó la captura del valor: “Pagá el colegio, que acaba de llegar el aumento ja, ja... ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagás, a veces me puede pasar estar ocupada. Perdón que entre birra y birra tuya no te caiga mi mensaje. Te pido mildis(culpas)".