La exitosa serie de Netflix que fue cancelada y casi se convierte en película

Esta producción no tuvo un final como se esperaba y los fanáticos no perdonaron a la plataforma de streaming. Todos los detalles.

Netflix tiene gran variedad de series, que pone a disposición cada mes a sus usuarios. Sin embargo, a veces toma decisiones que no son del agrado de sus suscriptores como la cancelación de producciones de forma inesperada.

Este es el caso de The OA, una serie de ciencia ficción que se lanzó en 2016, y que se ganó por completo al público hasta que se confirmó su cancelación, después de 2 misteriosas y muy elogiadas temporadas .

A 4 años de su accidentado final, Brit Marling, su creadora y protagonista, reveló que todo podría haber sido muy diferente a lo que se vio realmente en la plataforma de streaming.

THE OA NETFLIX

Según se supo se le ofreció a su creadora cerrar la historia con una película pero Marling se negó. Años después en una entrevista con The Hollywood Reporter, reveló que el final de OA fue inesperado, pero que intentaron darle un final con una película, que ella decidió no hacer porque no creía que la famosa serie merecía tal trato, y que todo hubiera sido diferente con una tercera temporada que cerrara el ciclo.

Sinopsis de The OA, una serie exitosa de Netflix

La trama se centra en Prairie Johnson, una chica ciega desaparecida hace siete años atrás, y reaparece en su ciudad habiendo recuperado la vista. Lo que es un milagro para muchos, es una amenaza para otros.

Habiendo abandonado su nombre y adoptado como propio OA, Prairie le confía su historia a 5 personas del pueblo, elegidos, para que la acompañen a lo desconocido, que se encuentra más allá de los límites del entendimiento humano.

Tráiler de The OA

Embed - The OA | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de The OA

Esta increíble serie tiene como protagonistas a los siguientes actores: