La esposa de Aníbal Lotocki habló sobre la internación de Silvina Luna: qué dijo

“Estamos pasando un momento difícil”.



“Él está sin atender paciente nuevos hace un mes”.



Al ser consultada por Luna, la mujer trató de ser empática sin mencionar a su esposo: "Te lo digo como mujer, como persona que tiene la misma cirugía que ella y la misma edad, no te voy a hablar desde el lado de Aníbal: deseo de corazón que evolucione favorablemente de esta cuestión que está pasando hoy, porque la verdad que me imagino que no debe ser fácil y no es fácil para nadie".

Silvina Luna presentó una mejoría: "Ya empezó a hacer chistes"

Tras quitarle la asistencia respiratoria mecánica a Silvina Luna, el conductor Ángel de Brito reveló detalles sobre la de la exparticipante de Gran Hermano y aseguró que "hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico". Además señaló que "ya empezó hacer algunos chistes, a pesar del cuadro complicado", señaló.

Durante la emisión del programa LAM, Ángel de Brito se tomó unos minutos para transmitir la evolución del grave cuadro de salud de la modelo con buenas noticias.

"Su cuadro sigue siendo crítico, todo el mundo sabe que sigue grave en la unidad de terapia intensiva, pero hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico también", comenzó detallando el conductor, para traer alivio a todos aquellos que están pendientes de su mejoría.

"Ya agarró su celular, lo usa para hacer meditaciones. Está con diálisis de 6 a 8 horas, es una carga bastante pesada", explicó el conductor.

Además, aclaró que según los amigos de Silvina Luna, ella se encuentra de buen humor, tiene ganas de hacer chistes y dar órdenes.

El último parte médico oficial difundido por el hospital señalaba que "signos vitales estables" y "su evolución es favorable", donde destacaron que "permanecerá internada en este mismo servicio", para prestarle los cuidados y tratamientos necesarios.