En las últimas horas, la madre de los tres Messi comenzó a seguir a El Profeta, una cuenta especializada en la saga que tiene más de 500 mil seguidores, o sea que cada cosa que pase de la película, ellos van a estar enterados.

Antonela Harry Potter Messi Captura de pantalla

En 2019 ya mostró unas ojotas que usa Messi que tienen un diseño de Hogwarts, la famosa “Escuela de magia y de hechicería” y luego en 2021 mostró a Leo viendo una de las películas. Su fanatismo no tiene límites y seguirán demostrándolo.

Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugar el Mundial 2026

En medio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Lionel Messi ilusiona a todos los hinchas argentinos y no descarta jugarlo. El capitán de la Selección aseguró que ahora quieres estar más que nunca y que será clave la Copa América del año que viene. “Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario”, manifestó.

Lionel Scaloni Lionel Messi

También señaló que "el tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar". En esa línea expresó la importancia de todos los integrantes de la albiceleste: "Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo".