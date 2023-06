La dramática serie de Netflix que está en el Top 10 y tiene capítulos de 30 minutos

La serie trata sobre Devi, una adolescente indioestadounidense que después de un año traumático solo quiere ser popular, pero nada ni nadie le facilita la tarea.

En la serie se relata la historia de una adolescente que es la primera generación india en los Estados Unidos y su compleja vida. Ella quiere vivir una vida moderna para ser popular, pero no le resulta fácil con sus antecedentes.Está basada en el relato semiautobiográfico en tono de comedia de la propia educación de la productora y guionista Mindy Kaling cuando era joven.

Devi concurre a la escuela secundaria de Sherman Oaks, California, y se encuentra en la búsqueda de su identidad personal y cultural. Afronta conflictos familiares, individuales y de socialización debido a su mal carácter. A través de la forma de relacionarse con sus amigas, compañeros de clase y familia se reflexiona sobre las tradiciones, estereotipos, discriminación, duelos, desarrollo sexual, herencia y amistad.

"La temporada 2 profundiza algo más en su drama personal, y también en esa especie de triángulo amoroso que se ha generado en torno a ella y los dos chicos que le gustan".

