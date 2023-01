Pablo Echarri: "La desigualdad social es la primera causa que empuja al delito"

El inérprete explicó cómo se despertó su interés político: "Uno va tomando las resoluciones que considera mejores a lo largo de su vida sin calcular ni especular. Y a medida que avanza se encuentra con consecuencias. A los 40 y pico de años ya tenía una familia y me encontré con una situación que nunca hubiera imaginado: el secuestro de mi padre. Fue algo muy dramático y movilizante, aunque afortunadamente no tuve consecuencias irremediables. Esa situación me hizo reflexionar mucho. Más allá del deseo de que se haga justicia según la ley establece, tomé conciencia como nunca que todo ese tipo de hechos –más allá de las modalidades y de las circunstancias que las favorecen– están marcados por la desigualdad social. Y sentí que me tenía que involucrar más, aportar mi granito de arena para buscar una sociedad distinta. Eso no significa que yo pueda cambiar mucho, pero sí aportar desde mi lugar y dejarles a mis hijos al menos una referencia. Quiero una sociedad más igualitaria y justa".