La comedia de Netflix que te hará reír de principio a fin

La producción de los Países Bajos está basada en un libro y aborda la vida de tres parejas modernas que hacen malabares para conciliar sus relaciones y sus exigentes carreras profesionales mientras se enfrentan a las vicisitudes de la crianza.

Sinopsis de Las semanas mágicas, la comedia que te hará reír en Netflix

En la comedia "The Wonder Weeks" conocemos a tres parejas. Primero conocemos a Anne (Sallie Harmsen), una exitosa carrera enfocada, que descubre después de su licencia de maternidad que su vida ha cambiado mucho desde que tuvo un bebé y no hace que su relación con su esposo Barry (Soy Kroon) sea más fácil.

Buscando ayuda, se une a un club de mamás, una sociedad para madres fundada por Kim (Katja Schuurman). Kim está casada con Roos (Sarah Chronis) y juntos crían dos hijos con la ayuda de su buen amigo Kaj (Louis Talpe). Ilse (Yolanthe Cabau) y su esposo Sabri (Iliass Ojja) también tienen sus desafíos.

Están luchando por descubrir la mejor manera de criar a su hijo, ya que ambos provienen de diferentes entornos culturales. Esto provoca fricciones en su relación, especialmente cuando la madre de Sabri se muda para ayudar.

Tráiler de Las semanas mágicas

The Wonder Weeks | Official Trailer | Netflix

Reparto de Las semanas mágicas

El elenco de "Las semanas mágicas" está conformado por los actores y actrices: