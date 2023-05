La advertencia de Marcela Tinayre para Alfa antes del debut de Polémica en el Bar

En diálogo con radio La Red, la conductora adelantó que le gustaría lograr un ciclo que "asombre, perturbe, seduzca, divierta a la gente, que le quede algo, e intensificar la realidad diaria en algunas cosas". El programa se emitirá de lunes a viernes a las 23.15 por América y tendrá distintos participantes.

"No van a estar todos fijos, muchos se van a ir rotando por sus diferentes actividades", explicó Tinayre, pero envió el mismo mensaje para todos sus compañeros: "Yo no quiero el griterío, no se entiende". En particular, lanzó una dura advertencia para Alfa, el ex Gran Hermano.

"Alfa es un personaje extrañísimo que yo ni lo conozco, pero le gustan las cámaras más que a cualquiera. Que se agarre, porque en este programa no hay primo uomo", aseguró la empresaria. Sin embargo, destacó qué puede aportarle Santiago a Polémica en el Bar.

"El personaje me divierte, no podés hablar de nadie porque él lo conoce. Me dice: 'Soy muy amigo de Juanita', entonces la llamé a Juana y le pregunté. Me dijo: 'Lo saludé en la panadería, mamá, pero...'", contó entre risas.

"Entre todos vamos a hacer un buen equipo. No saben lo que es la nueva escenografía, todo muy moderno, es enorme. Ojalá vaya bien. Es un programa de súper actualidad. Es muy agradable esto que me está pasando, estoy muy feliz", concluyó.

Empieza Polémica en el Bar: la invitación de Marcela Tinayre al público