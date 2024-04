Caputo aseguró a inversores en Washington que la inflación seguirá bajando

"Argentina: estabilización, desregulación y crecimiento sostenido", fue el título de la presentación que realizó Caputo en el Park Hyatt Hotel frente a inversores y analistas de fondos y bancos de inversión, en la que defendió la estrategia de ajuste fiscal que viene llevando adelante el Gobierno y negó que sea "pura licuadora".

"La herencia que recibimos fue incluso peor de lo que esperábamos. No puedo decirles el nivel de las cosas que presenciamos. Esencialmente, estamos tratando de arreglar todos estos problemas siendo extremadamente ortodoxos en el lado fiscal y también en el lado monetario. El lado fiscal parecía una tarea imposible. Incluso los economistas más respetados, decían que era imposible reducir el déficit fiscal más de dos, dos puntos y medio en un año. Y pudimos llegar a un superávit financiero en el primer mes", destacó el ministro.

"La razón por la que ponemos tanto énfasis en esto es porque, como todos saben, como formuladores de políticas en Argentina, no tenemos las mismas herramientas que en cualquier país desarrollado, porque no tenemos credibilidad. Así que no importa si llego y digo que vamos a llegar a un superávit fiscal en dos años, o que el Banco Central no va a financiar más al Tesoro, la gente simplemente no lo creerá. Dirán, está bien, a ver si cuando tengan 100.000 personas en la calle, a ver si pueden lograrlo. A ver cuándo vence un bono, si incumplen o piden el dinero al Banco Central", argumentó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda consideró que el Gobierno tenía que "alcanzar el equilibrio fiscal por nuestra cuenta", porque sabían que "iba a ser muy difícil aprobar la ley (ómnibus) desde el principio, particularmente en las provincias".

"Seamos realistas, ellos son la oposición. No quieren que te vaya bien sin importar lo que digan en la televisión. Quiero decir, no quieren que te vaya bien. Y si te ven en una posición débil, lo van a explotar", aseguró Caputo.

El ministro reconoció que "la inflación continuará" durante los próximos meses, aunque arriesgó que "lo más probable es que vuelva a ser de un solo dígito en abril".

"Los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal. Casi todo el mundo fijaba el precio de sus productos en la tienda de primera línea con un dólar a $2.000, porque eso es lo que les decían todos los economistas de Argentina. Esto va a $2.000 el dólar, o a $3.000. Los precios se fijaron a un tipo de cambio muy alto que no ocurrió", sostuvo Caputo.

“El mensaje más importante que quiero transmitirles es que no vamos a abandonar estas políticas, pase lo que pase. Y créanme, no he visto a nadie en mi vida con un nivel de convicción como el que tiene este presidente. Elogio mucho al presidente por esto, porque estando allí, sé que la reacción normal es dar marcha atrás cuando las cosas se ponen tensas, particularmente cuando no tienes apoyo político. Este presidente nunca dará marcha atrás", remarcó Caputo.

Por último, cuando ya llevaba 50 minutos describiendo su mirada del plan económico, Caputo descalificó a la oposición política y valoró el respaldo de la opinión pública frente al programa de ajuste.

"Si ven la política a la antigua usanza, es como un negocio, no como un servicio público. Y quieren administrar ese negocio. Y para poder gestionar ese negocio, quieren echarnos, necesitan echarnos. Se están dando cuenta de que eso no está funcionando", dijo..

"Han hecho prácticamente de todo estos tres, cuatro meses, y no ha funcionado en absoluto, como dije. Quiero decir, no es sólo que el nivel de popularidad del presidente esté aumentando; se están volviendo cada vez más impopulares. Lo que demuestra que esta vez hay un cambio en la Argentina. Y repito, esto es lo más importante, porque muchos siempre nos hacemos la misma pregunta: ´¿cuándo los argentinos iban a aceptar que tienen que abrocharse el cinturón y hacer la tarea?´ Y creo, nuevamente, que esta es probablemente la primera vez que los argentinos responden a esta pregunta de manera tan alta y clara. ¿No?", señaló Caputo.

La agenda de Luis Caputo y Nicolás Posse en Washington

Además de participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el ministro Caputo mantendrá una nutrida agenda que incluirá su presencia en los paneles y reuniones de los organismos y del G20.

Junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, Caputo tiene previsto mantener reuniones con representantes del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos, en los que se continuará dialogando sobre las reformas que se están desarrollando en Argentina para ordenar la economía.

Durante su estadía en Washington, el titular de Economía también participará en los encuentros del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) y el Comité Ministerial Conjunto para el Desarrollo (CD) del FMI y el Banco Mundial.

Luis Caputo y Nicolás Posse junto a Gita Gopinath

En estos eventos, se debatirá sobre la economía mundial, la evolución de los mercados financieros y cuestiones vinculadas al mandato del organismo y los recursos financieros necesarios para promover el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo.

Además, el jefe de Gabinete también participará del encuentro internacional. Junto al ministro de Economía tiene previsto mantener reuniones con representantes del Tesoro de los Estados Unidos.

En estos intercambios se continuará dialogando sobre las reformas que está llevando adelante el gobierno argentino para ordenar la economía.

La agenda del jefe de Gabinete incluye reuniones de trabajo con el Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca.

Está previsto un encuentro con el Asesor Adjunto de Seguridad Nacional, Daniel Erikson y con la Asesora Adjunta de Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética y Emergente, Anne Neuberger.