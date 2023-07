Julieta Poggio confesó cuál fue el inesperado consejo que recibió de Pampita: "Que no gaste..."

En diálogo con Fernando Dente en el programa Noche al dente, Julieta Poggio fue consultada por su noche en los Martín Fierro 2023 y sorprendió: " Varios famosos me felicitaban, me conocían, me aconsejaban . Me dio un consejo Pampita, que lindo conocerla ". De esta manera, comenzó por demostrar su admiración por la modelo.

"Me dijo que no compre en ropa ni zapatos, que eso viene solo, tengo que ahorrar para un departamento, aprovechar el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", reveló con mucha felicidad. Así, se encargó de marcarle los pasos a seguir dentro del mundo del espectáculo a la ex Gran Hermano.

Para finalizar, Julieta Poggio elogió al presentador del segmento en la alfombra roja de los Martín Fierro 2023: "También me cayó muy bien Iván de Pineda". Este último parece estar muy involucrado con Gran Hermano 2022, ya que Marcos Ginocchio confesó que recibió una oferta para trabajar junto a él en Europa.