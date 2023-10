Jujuy Jiménez reveló el peor recuerdo del Pelado López: "No fue lindo..."

En diálogo con el programa LAM, Jujuy Jiménez fue consultada por algún recuerdo de una salida nocturna con el Pelado López y señaló: " Si tengo de noche inolvidable con ese es porque no lo puedo creer . Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados ". De esta manera, comenzó por dejar en evidencia toda su furia contra su expareja.

Ingresando en detalles, la modelo remarcó: "Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo. Apareció con una escoba, limpiando, y como diciendo 'Bueno... Se terminó'. ¡Se habían venido desde Jujuy!". Con estas palabras, la exparticipante de The Challenge demostró que no tiene buenos recuerdos de esa época de su vida.

Este inesperado recuerdo de Jujuy Jiménez ha generado un gran interés en las redes sociales, donde la gente quedó atónita ante la extraña reacción del Pelado López en una ocasión tan especial. Así, el conductor quedó en el ojo de la tormenta de la opinión pública tras las crudas palabras de la modelo.