Juicio por la verdad: la propuesta de la defensa de Jey Mammon

El conductor Jey Mammon negó las acusaciones de violación en su contra por parte de Lucas Benvenuto y pidió públicamente llevar su caso a un “juicio por la verdad” , un proceso para reparar la situación de la víctima pero que no plantea cárcel para el victimario.

En el descargo del mediático en redes sociales declaró que "yo no violé, yo no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente".

El juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, en diálogo con C5N.com se refirió a los momentos clave del abordaje de los delitos sexuales cometidos contra niños y niñas que tuvieron dos grandes momentos en nuestro país y detalló:

En 2011, con la llamada Ley Piazza, que modifica el plazo de prescripción o el renunciamiento del Estado a perseguir penalmente a las personas por el paso del tiempo empezó a correr a partir de los 18 años.

En 2015, con la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales, que estipula que el plazo no sólo comienza a los 18 años sino “cuando la víctima a la edad que sea pueda contar ante la justicia lo que vivió” para que la persona se sienta acompañada por el Estado y la justicia.

Los delitos de abuso sexual contra niños y niñas cometidos después del 2015 no tienen inconveniente para que la denuncia se realice en cualquier momento porque tienen un plazo especial de prescripción como debe ser con un delito particular que se cometió contra menores antes de que hayan cumplido los 18 años.

Esta iniciativa surgió de la propia justicia, desde los tribunales como la Cámara de Casación Penal de Nación, Casación Penal bonaerense, y el Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, quienes empezaron un camino de reparación con estos juicios por la verdad.

Primer juicio por la verdad en la provincia de Buenos Aires

El primer juicio por la verdad en la Provincia fue firmado por el juez Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, a partir de la denuncia de la una mujer X , que consideró la posibilidad de investigar los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, aún con la causa prescripta. “Lo más importante es que la víctima se siente acompañada por un poder judicial que siempre miró para otro lado”, remarcó Vitale a C5N.com

La víctima denunció los abusos el 22 de diciembre de 2014 ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Esteban Echeverría, donde relató que entre los años 1994 y 2000 sufrió “abuso sexual con acceso carnal” por la pareja de un familiar.

En este caso la mujer aceptó ser parte del proceso, pero la decisión fue apelada por la Cámara quien "dijo que no se podía hacer y entró a la sala 3 de Casación donde se hizo lugar al juicio por la verdad". “Es la primera autorización por un juicio por la verdad a nivel de la provincia de Buenos Aires y es el único en su tipo en Buenos Aires", destacó el integrante de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Horacio Violini.