Juana Viale se va de El Trece y deja su programa de almuerzos: quién la reemplazará

En cuanto a las razones, la conductora explicó: "Porque yo me tomo el buque y me voy... Ya les iré contando, pero me voy a una aventura muy espectacular que carece de estos vestidos, de estos maquillajes y de estos peinados. Algo más salvaje, más natural, me va a peinar el viento... O me va a despeinar". Con estas palabras, evidenció que se trata de una actividad alejada de la civilización.

Embed - Juana Viale se presentó con un anuncio: "Me tomo el buque y voy a ser reemplazada por mi abuela"

Quien se encargó de confirmar qué hará Juana Viale fue el periodista Ángel De Brito en su cuenta de X (ex Twitter), donde aseguró que la conductora hará "un documental sobre los océanos". Así, se trata de una actividad bastante llamativa la cual no permitirá que esté al frente de Almorzando con Juana.