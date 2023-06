José María Listorti reveló por qué dejó de trabajar en televisión: "Me gustaría poder..."

En diálogo con Radio Rivadavia, José María Listorti fue consultado al respecto y comenzó por expresar: " La tele la corrí porque no tuve ninguna propuesta laboral . Estaba un poco saturado de la tele. Tenés que estar todos los días y me he perdido muchas vacaciones con mis amigos . Ahora pude ir al Mundial con mis amigos, pude viajar con mi familia". De esta manera, se mostró feliz por no continuar en la industria y evidenció que su regreso es algo que está muy lejano .

Por otro lado, señaló: "Además, para la tele no hay presupuesto. No me gustaría hacer un programa con un croma y pasar bloopers. Me gustaría poder ofrecerle cosas buenas a la gente". Con esto, el ex Showmatch manifestó que los programas actuales no cumplen con este requisito, al menos desde su punto de vista.

José María Listorti José María Listorti tiene una larga trayectoria en televisión. Redes sociales

Con motivo de su cercanía a eltrece, a Listorti le preguntaron por el mal presente de Argentina, tierra de amor y venganza, ante lo que explicó: "Yo estoy seguro que ATAV después se ve por YouTube. La pandemia hizo que no exista más que esperemos el horario de un programa". Así, desligó de responsabilidad a Adrián Suar.

Lo último de José María Listorti en televisión fue conducir el programa Super, super por El Nueve, algo que se transmitió entre 2021 y 2022. De igual manera, actualmente está al frente de Re-tarde, un ciclo radial por La Pop 101.5.