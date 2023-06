Adrián Suar sufre por una inesperada situación que atraviesa ATAV: "Estoy muy angustiado"

El gerente de programación de eltrece, Adrián Suar , se encuentra en una situación muy complicada con la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, ya que la segunda temporada no está rindiendo como se esperaba . Pero esto no es lo único, sino que ahora comenzó un inconveniente entre uno de sus protagonistas con un personaje recurrente .

Al respecto, quien interpreta al personaje Marcos Soria en ATAV 2 confesó: "Yo ayer estuve desde que me fui del programa hasta que me fui a dormir, llorando. Obviamente estoy mal, estoy muy angustiado. No lo nombren. Yo tenía los ojos rojos, no podía más". De esta manera, dejó en evidencia el dolor que le genera el tema.

Embed

Hace algunos días, una protagonista de ATAV realizó un explosivo descargo de contra Adrián Suar y la producción de la telenovela con motivo de los constantes cambios que tiene el programa. Por eso, eltrece podría optar por levantar el ciclo en medio de este difícil momento.