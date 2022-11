Jorge Rial y Diego Brancatelli vs. Nik: "Sos un choreador serial"

"Nik es tan pelotudo que hasta me da cosa contestarle, siento que me rebajo. Hablo con mi nieto y me entiende. Gaturro es una bosta, es una de las peores historietas", sostuvo Rial. Siguiendo este hilo y lejos de quitar el pie del acelerador, Brancatelli fue incluso más duro. "El creador de 'Gacurro', que es una estafa de Garfield, este choreador serial, otra vez me involucra", detalló con respecto a su cruce en Twitter.