Jorge Rial volvió a Argenzuela y habló de todo

El comunicador detalló cómo fue el reencuentro virtual con sus demandados: "No me esperaban, estaba en la radio en medio de una nota con Jorge Macri. Cuando terminó aparecí a los siete minutos (...) Las caritas de cuando entré al Zoom fueron maravillosas y no se lo esperaban. Duró 15 minutos, del otro lado no pidieron disculpas. Así que se sigue el juicio".

En tal sentido explicó que hará "un juicio civil y un penal" y advirtió que "le hubiese aceptado las disculpas a algunos y a otros no". Además, resaltó la postura de América: "El canal me ofreció un espacio en la primera audiencia. Me dijo que no tiene nada que ver con Mazzocco y Ventura, que era problema de ellos. ¡Se abrieron de gambas de una manera falta! Entonces, me preguntaron si quería ir al canal a hacer un descargo y les dije que no".

La opinión de Rial sobre Luis Miguel

Uno de los temas de la semana en la agenda de espectáculos es la apariencia del cantante mexicano Luis Miguel, que brinda una serie de recitales en Buenos Aires. Ante su presencia hubo versiones sobre la utilización de un supuesto doble durante los shows en el estadio Movistar Arena.

Tras ser consultado acerca de estas teorías, Jorge Rial tuvo una respuesta contundente: "Bajó de peso, las facciones te cambian. Tiene 50 y pico de años, no es un pendejo, perdió masa muscular. Se achica la masa muscular y pasa. Pero es él". Además, aclaró que "siempre anduvo con un doble, pero era para tirarlo a las fanáticas y él salir por otro lado. Nadie tiene el registro de voz de Luis Miguel".

La cobertura de C5N en las PASO

Jorge Rial será el conductor de Argenzuela durante la cobertura de las PASO que C5N llevará a cabo el domingo. En su reaparición en la pantalla brindó detalles de la función que cumplirá: "Los espero a todos el domingo de 13 a 17 para informar sobre la votación. Luego, a partir de las 18 estará en Radio 10".