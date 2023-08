Jésica Cirio fue protagonista de un escándalo y Telefe evalúa su futuro

La modelo Jésica Cirio habría sido advertida por las autoridades de Telefe luego de que Estefi Berardi diga al aire que recibió mensajes intimidantes de la conductora de La Peña de Morfi luego de que difunda una noticia suya. Esto no habría gustado y peligra su futuro en el canal.

Todo comenzó cuando la panelista de Pocos Correctos confesó que dio una noticia sobre Cirio y ella se ofendió. “Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, contó Berardi al aire y sorprendió a todos sus compañeros.