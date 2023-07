Jennifer Lopez festejó su cumpleaños con una microbikini estampada que es furor para el verano

La cantante eligió para este evento un traje de baño diminuto de corpiño triangular y bombacha XXS con breteles finos, de base negra con estampado abstracto en blanco y aguamarina. Además, le agregó a su look de verano una túnica negra translúcida con el mismo estampado de la bikini y un sombrero negro que le aportó un mayor estilismo. Entre los accesorios que eligió, también le sumó un collar de eslabones XL plateado , otro más largo en dorado, brazaletes y aros colgantes color oro.

Jennifer Lopez microbikini estampada Instagram

Jennifer López suele compartir cada momento de su vida en sus redes sociales, desde eventos, shows y campañas. Por supuesto que el festejo de su cumpleaños número 54 no podía estar ausente en su perfil, por lo que compartió ese instante con sus seguidores que le dejaron una gran cantidad de "me gusta" y comentarios en donde se pudieron leer miles de saludos por su día y buenos deseos, además de elogiar su look.

Jennifer Lopez microbikini negra Instagram

Lali Espósito se mostró con una microbikini total black e impactó con su look

Lali Espósito compartió una selfie en microbikini mientras se encuentra en Europa promocionando su nueva gira y aprovechó un descanso para mostrar un traje de baño negro que marca tendencia. En la foto que subió a sus redes sociales se la puede ver vistiendo un corpiño con moldería triangular que ya usó en otras ocasiones y que parece ser de sus modelos favoritos.

La cantante se mostró relajada acostada en un sofá con los ojos cerrados y al natural. Al igual que otras famosas de nuestro país, aprovechó su paso por este país para disfrutar del calor del verano europeo, lejos del frio invierno que está afectando a esta parte del mundo.

En pocas horas la publicación sumó miles de "me gusta" con elogios a su look y al show que está realizando en su gira.