Ivana Nadal reveló que ya no usa desodorante: enterate por qué y cómo lo reemplazó

A través de una historia de Instagram, Ivana Nadal comenzó por confesar: "Me estoy por ir al gym, pero antes de salir, me voy a poner a desodorante, que ya no me pongo, me pongo limón chicos, fue lo mejor que me pasó en la vida ". Ante estas palabras, dejó a todos boquiabiertos, ya que es toda una novedad.

"Me lo habían dicho pero lo dejé pasar porque es más fácil ir al supermercado, comprarte un desodorante y ponerte. Odiaba el desodorante, odio el olor a desodorante, me daba olor a transpiración, un asco, me mancha la ropa", continuó explicando la modelo. De igual manera, ninguna de sus justificaciones terminó por convencer a sus seguidores, quienes la cuestionaron a través de Twitter.

Para finalizar, Ivana Nadal terminó por contar el motivo que la llevó a tomar la decisión de cambiar: "Un día me cruzo a un señor que me dice que no use desodorante, que me ponga limón. Ey, mágico eh. ¡Mágico!". Así, la modelo volvió a hacerse viral y en esta ocasión no fue por las microbikinis.