Inesperada interna en Casados con Hijos: dos protagonistas estarían peleados y corre peligro la obra

Según reveló la panelista Marcela Tauro en Intrusos: "No hay la mejor onda entre Darío Lopilato y Marcelo De Bellis, no se hablan directamente . Antes se llevaban bien, pero hace uno o dos años atrás empezó toda esta interna, no es algo actual" . De esta manera, "Coqui Argento" y "Dardo Fuseneco" podrían comprometer la continuidad de la obra de teatro de Casados con hijos.

"Uno de afuera no apostaría a qué pasaba algo entre ellos, pero, aparentemente, tienen los dos carácter muy fuerte y tiene que ver este escándalo con una cuestión de ego. A uno le empezó a molestar que el otro estiraba mucho y habla de más en la función, no dándole lugar", continuó la panelista. Así, hay mucha preocupación con lo que podría suceder en el futuro inmediato de las funciones.

Para finalizar, Tauro señaló: "Están haciendo un exitazo en la calle Corrientes y a partir de ahí empezó toda la interna. No es una cuestión de celos, pero lo que sí me dicen es que Marcelo se quejaba porque Darío alargaba mucho. Arriba del escenario no se nota nada, sale espectacular la función, pero entre ellos no se hablan". Esto fue toda una decepción para los fanáticos de la serie, ya que son dos personajes con mucho cariño.