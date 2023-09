Guido Zaffora se lamentó por su debut en el Bailando 2023: "Hay que saber..."

En diálogo con PrimiciasYa, Guido Zaffora comenzó por decir: " Anoche no podía dormir y me preguntaba '¿esto es real?' . La verdad es que hemos laburado mucho y estoy feliz de que se haya notado ese esfuerzo de laburo de tantos meses... Es muy lindo ". Con estas palabras, se mostró ilusionado tras poner primera en su primera participación en el Bailando 2023.

Luego, hizo mención al problema que surgió con el ex Gran Hermano 2022: "Con respecto a lo de Holder, me arrepiento de haberle preguntado si le daba vergüenza su mamá. Tal vez fueron los nervios, Gisela me cae 20 puntos y no es mi intención ir por ese lado". De esta manera, dejó en claro que no está contento con lo ocurrido y no lo volverá a hacer.

Para finalizar, Guido Zaffora remarcó: "Cuando uno no hace las cosas bien, hay que saber pedir disculpas. Y lo de Holder, ¡Sí, vayamos a Pichincha, tomemos algo y chapemos un rato a ver qué le pasa!". Esto último está vinculado a la propuesta del influencer, quien lo invitó a ese boliche para que estén juntos.