Gran Hermano: el llanto de Camila por sentirse excluida en la casa debido a su relación con Alfa

“El único que me cree es Alfa, como todos me creen mentirosa, dije ´ya está, voy a dejar de estar detrás de ellas para intentar que sean mis amigas, voy y hablo con la única persona que quiere hablar conmigo”, sostuvo en aquella oportunidad.

Ahora, en los últimos días, el distanciamiento entre el resto de las participantes sintió que fue más notorio, sobre todo por su relación que tiene con Walter, que genera sospechas de las formas y qué tipo de intenciones hay entre ambos. Además de sentirse juzgada por su juego.

Sumado a la pelea entre Romina y el reciente eliminado hizo que la rubia quede en el medio de todo tipo de momento de tensión dentro de la casa más famosa del mundo.

“Es como que acá, siento que me juzgan todo el tiempo. Si yo le doy un voto a Romi ya tengo la casa en contra. Encima yo me junto con Alfa, uno me tira mierda contra él, otro me tira mierda de otro”, fue su análisis en el confesionario entre llantos.

Camila siente que en conversaciones con el participante más grande de la casa intentó hacerle comentario en contra de las chicas. “Les da bronca que no tenes una cirugía. Les da bronca que sos bonita”, le dijo en una oportunidad.

Por otro lado, Julieta Poggio también le hizo una advertencia por el trato que tiene Alfa para con ella. “Cami, ¿no te parece que Alfa está re de mal humor con todo, que todo le viene mal?”, le consultó y agregó: “Veo que Alfa te dice mal las cosas, le molesta lo que haces. Yo veo eso de él con vos. Conmigo no es así”.

Esta sumatoria de cosas no hacen que la participante se sienta cómoda y confesó que no le gusta “estar en el medio” de las relaciones de la casa y las peleas recientes, como la más fuerte que fue la de la exdiputada y Walter.

Camila enfrentó a Romina por una situación que vivieron y no le gustó

La joven artista tuvo la iniciativa de ir a hablar con Romina y le planteó el momento que la hizo sentir incómoda e intentó hacer las pases.

“Romi, ¿te puedo decir algo que me molestó? Te quería decir que cuando estábamos jugando, sinceramente no me siento cómoda respondiendo y vos me dijiste que yo era tibia”, fue el planto de la rubia.

Pero la respuesta de su interlocutora fue una negativa: “No lo dije por vos, lo dije en general. No te lo tomes todo personal. Pero si te molesta, no te digo más nada. Igual me doy cuenta de que todo lo que yo te digo te molesta, así que no te voy a decir más nada, quédate tranquila”.