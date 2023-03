La Santa Fe de Dady: mañana es mejor, la ilusión peronista

"La vida se convierte en un armado y desarmado de arbolitos si vos no sos protagonista. Uno tiene que ser protagonistas y llegar a fin de año como esos días peronistas, como las familias peronistas alrededor de la mesa de Navidad y Año Nuevo", reflexionó y apuntó hacia su niñez en Santa Fe.

Entonces, Brieva expuso una fecha clave: el 22 de diciembre. En ese momento se sorteaba el Gordo de Navidad que organizaba la Lotería de Santa Fe. Y se generaba una revolución en su familia: "El laburante la única posibilidad que tenía de pasar de canillita a campeón era sacándose el Gordo de Navidad. No había otra manera de ser millonario".

"Papá le decía a San Cayetano que era suyo, que la vida por Perón y San Cayetano", detalló Dady. Luego, una vez que el sorteo se realizaba y la suerte no estaba de su lado, venía la desilusión. "Papá buscaba si estaba el número. Nada! Nunca sacamos nada. Desazón y tiraba todo. Luego, cantaba: 'Si la vida me diera la oportunidad de vivir otra vez ,no la quiero mas'". Hasta que entraba y cambiaba su visión: "No se nos dio. ¿Saben por qué no somos millonarios? Porque el año que viene vamos a ser millonario seguramente. ¡Viva Perón, carajo!".