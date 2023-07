Georgina Rodríguez sigue de vacaciones con Cristiano Ronaldo y mostró una microbikini negra con brillos que es tendencia

Desde la Isla de Cerdeña continúa marcando tendencia con su look junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

De viaje por la Isla de Cerdeña en Italia, Georgina Rodríguez se fotografió de espaldas y dejó ver su microbikini total black con brillos . La influencer subió una foto a su cuenta de Instagram en donde se observó su traje de baño negro con un conjunto que incluyó una bombacha colaless estilo hilo dental . Además le sumó a su look como accesorio una gorra blanca con letras negras , mientras que su pelo decidió llevarlo recogido.

Juli Martorell lanza su primer single "U feel me"

En la imagen se pudo apreciar no sólo el yate, sino también en el reflejo del vidrio el paisaje paradisíaco que pudo disfrutar junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. El agua turquesa y la montaña de fondo completaron la foto que reunió miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y el destino que eligió para descansar.