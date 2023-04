Franco Torchia, en Duro de Domar: "Lo de Jey Mammon me da mucho asco"

"Lo de Jey Mammon me da asco", dijo Franco Torchia.

Duro de Domar: el día que Franco Torchia no reconoció a Maradona

Franco Torchia estuvo de invitado en el programa de C5N y se sumó al mismo aportando su mirada. " Me siento especialmente asqueado por todo, no dejo de pensar en la enorme cantidad de víctimas que hay en el país de violencia sexual sistemáticamente ", mencionó el periodista especializado en diversidad sexual y conductor de un programa de temática LGBT desde hace una década.

"Las estadísticas rezan que en la mayoría de los casos, los padres varones de familia son los perpetradores de los abusos. Esto nos lleva a pensar a todos en qué tipo de familias estamos formando", reflexionó.

"Siento que hoy Jey Mammon quiso instalar una discusión muy riesgosa en torno a la edad, que atiende a ciertas prácticas que eran muy habituales hace mucho tiempo", en referencia a las declaraciones del conductor y músico, quien pusiera en duda la edad que tenía Lucas Benvenuto cuando lo conoció. "Acá no hay historia de amor posible, no hay amor, no hay romance alguno, incluso cuando alguno de los dos términos se enamoren", sostuvo.

En tanto, en relación a los vínculos de personas adultas con menores, "creo que hay que correrse de inmediato e iniciar algún tipo de ejercicio interno".

Luego, el periodista contó su propia experiencia de vida. "Yo fui abusado dos veces en la infancia. Podes pasarte toda una vida analizándote, mirando hacia atrás y tratado de pensar si aquello que viví con vos una noche fue o no un abuso".

"Cuando estuviste inmerso en una cultura abusiva, como en el caso de Lucas por lo que sabemos, el mareo es tal que cualquier situación puede parecer una situación abusiva aunque no lo haya sido", explicó.

El relato de Lucas Benvenuto sobre las condiciones en las que conoció a Jey Mammon fue otra de las aristas de la historia que el periodista cuestionó. "En esta historia apareció efectivamente la ley de la noche o las no leyes y apareció esto de que hay fiestas que dejan entrar a menores de edad presentando un DNI trucho. Acá la principal responsabilidad la tienen los empresarios de esos espacios", indicó.