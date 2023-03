Lucas Benvenuto arremetió contra Jey Mammon y lo acusó de mentiroso

Luego del adelanto de las declaraciones de Jey Mammon en Argenzuela en C5N con Jorge Rial , el joven denunciante Lucas Benvenuto le contestó por historias de Instagram y fue fulminante con sus frases. “Yo no miento”, aseguró e insistió en que tenía 14 años en esa época.

“¿Qué buscas con esta nota y con el comunicado?", le preguntó Rial al comienzo de la entrevista exclusiva de C5N. "Quiero contar cómo estoy, porque hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado, tomo clonazepam todo el tiempo", contestó Jey Mammon.