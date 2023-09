Flor de la V reveló que Tinelli la convocó para el Bailando: "Me llamaron a mí pero..."

La conductora de televisión Flor de la V comentó que fue tentada por Marcelo Tinelli para ser parte del ciclo del Bailando 2023: " Me llamaron a mi pero no pude".

En el programa Intrusos en América , la actriz opinó ante un acalorado debate entre los panelistas de espectáculos sobre las performances y la experiencia de los jurados a la hora de puntuar y reveló: "Me llamaron a mí pero no pude. Me llamó Marcelo cuando terminó el programa la semana pasada".

Enseguida, Florencia detalló cuál fue la propuesta para el certamen de baile y aseguró: "Me invitó a participar del jurado jueves y viernes de esta semana".

Finalmente, descartó su participación y explicó porque dijo que no: "Me hubiera encantado pero tengo un compromiso previo con una marca con la que yo trabajo. Ya había hecho fotos para el día de la madre, tengo que hacer otras más y mañana tengo una presentación. Se me superponía todo, le dije a Marcelo que le agradecía un montón pero que no podía ir".

La idea de que De la V se sume al Bailando 2023 fue sugerida por el periodista Pablo Layus cuando lanzó "propongo una cosa, me parece que tenes que estar sentada con el jurado", tras un descontento de su colega Guido Záffora, participante del reality show, por las críticas a los coaches.