Fernán Mirás recordó el aneurisma que sufrió y su post operatorio: "Me creía Tangalanga"

“Hay un detalle conmovedor que nos une. Cuando tuviste este problema de salud, estabas por venir a este programa”, señaló Di Natale sobre el episodio que vivió el actor en 2021 y que lo llevó a estar internado un par de semanas. “ Para mí era Echarri el que iba a venir ”, acotó Vernaci y su compañero respondió con total seguridad: “ No, no, era él. Esto está chequeado ”.

Entonces, el protagonista de Tango Feroz explicó lo sucedido, con el humor que lo caracteriza. “Tuve un patatús. Tenía un aneurisma, que es algo que uno lo tiene de manera genética, lo heredás. Guita no heredé nada, pero heredé un aneurisma”,

Sobre el diagnóstico señaló: “Se puede saber, pero lo sabes medio de casualidad porque no chequean a toda la población de eso. Pero conozco gente que lo descubrió hace poco y se tiene que operar y tiene miedo. Y le digo: ‘andá ya’". “A mi me pusieron un stent, ¿se ve?”, les preguntó a los conductores.

Luego, detalló como fue el post operatorio, momento en el que aprovechó para hacerle una broma a sus amigos. “Estaba con morfina y parece que se lo hice a bastantes personas. Mi novia me dijo ‘pero no sólo a Peretti, se lo hiciste a tal, a tal’. Yo no me acordaba. Agarraba el teléfono y me creía Tangalanga, no sé", relató.

"Estaba por empezar a filmar una película y nos había costado mucho conseguir una locación que era un hospital. A dos semanas de empezar, se pudre todo porque me internan. Me dejan un mensaje de producción y me preguntan ‘¿te fuiste a buscar locación? ¿qué haces boludo?’", concluyó el director de Casi Muerta, película protagonizada por Natalia Oreiro.