Fantino salió a responder las acusaciones de Natacha Jaitt: "Voy a averiguar quién está detrás de esto"

"No sé cómo contestarlo. Yo no tengo absolutamente nada que ver, es una burda operación. Voy a averiguar quién está detrás de esto", dijo Alejandro Fantino en su programa de radio tras las acusaciones que Natacha Jaitt lanzó el sábado último en la mesa de Mirtha Legrand.

"No tengo nada que aclarar. Es todo parte de un juego sucio de una Argentina que muchas veces tiene estas cosas y hay que bancársela ", afirmó Fantino.

El sábado, en la mesa de Mirtha Legrand, Natacha Jaitt mencionó al conductor entre los involucrados en el caso de la red de pedofilia que salió a la luz a raíz de la denuncia de Independiente.

"Con Cohen Arazi no hablé en mi vida. No sé quién es, no tengo ni idea de su persona", dijo Fantino, y adelantó que en su programa "Animales Sueltos" va a hacer un descargo más extenso.