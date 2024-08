Eva Bargiela aprovechó el atardecer, combinó su microbikini con dos accesorios de moda y causó furor

Eva Bargiela sorprendió a sus seguidores en Instagram al lucir una microbikini en las playas de Ibiza, demostrando una vez más su impecable gusto por la moda. Con casi 390 mil seguidores, la influencer no deja de sorprender con sus looks de verano, y esta vez no fue la excepción al combinar un traje de baño de dos piezas con accesorios de lujo que marcaron tendencia.