Escándalo: Zaira Nara pidió echar a una famosa del piso del Bailando 2023

La modelo Z aira Nara revolucionó el estudio del Bailando 2023 luego de llegar en reemplazo de Pampita, quien tuvo un viaje laboral a Nueva York impostergable. Esto se debe a que, como si no fuera debutante en ese rol, habló con la producción y no le tembló el pulso para pedir que echen a una famosa.

“Entre el vivo y el grabado, hay una famosa que estaba parada en la valla a la que le llega un mensaje de WhatsApp que dice ‘te tenés que ir del piso’, contó el comunicador quien aseguró que se grabó un tercer programa que fue hasta las 3am.

El pedido explícito fue: “Me la sacan de ahí, no la quiero ver en el piso, por favor”. Lo que sucedió fue que, en palabras de Bertero, “la señora Zaira Nara la hizo echar a Alicia Barbasola de ShowMatch”.

Su intención es no cruzársela: “Zaira ha estado en la pecera del streaming, no se la ha tenido que cruzar mucho y por eso no le molestó, pero ahora, que va a formar parte del jurado no quiere que esté Barbasola los días en que ella esté”.

Paula Chaves explotó contra Andy Kusnetzoff tras ser consultada por Zaira Nara: "No quiero seguir..."

La conductora Paula Chaves se cansó de ser consultada constantemente por su relación con Zaira Nara, por lo que fue terminante contra el conductor Andy Kusnetzoff durante su visita a PH, Podemos Hablar.

Paula Chaves se refirió a Zaira Nara y aseguró que es "un distanciamiento" -Podemos Hablar 2023

Durante su visita a PH, Podemos Hablar, Paula Chaves recibió la pregunta sobre Zaira Nara y remarcó: "Hablé lo que tenía que hablar, y no quiero seguir porque sino todo el tiempo que hablo, siempre hay una nota mía en un portal. No es pelea, es distanciamiento. Estamos distanciadas y ya". Con estas palabras, buscó darle un cierre al tema.

"Tengo 39 años y mi cabeza fue mutando en cuando a las relaciones y a las cosas que me gusta compartir con gente con el mismo código y la misma vida. Tal vez gente que en algún momento te puedas volver a acercar", continuó la modelo. Así, abrió una ventana a un posible acercamiento en el futuro.