Escándalo: Telefe decidió a qué estrellas de Gran Hermano 2022 no les pagará el sueldo

Telefe decidió a qué estrellas de Gran Hermano 2022 no les pagará el sueldo.

Luego de qu e Gran Hermano haya finalizado con un gran éxito, la productora comenzó a convocar a diferentes lugares a los últimos eliminados y más destacados como Julieta y Alfa. Pero, tras un mes del final, Telefe decidió a qué exparticipantes no llamará más y no le pagará el sueldo.

Tomás Holder ya está confirmado para el Bailando 2023, mientras que Julieta Poggio quedó seleccionada para protagonizar una obra de José María Muscari y Alfa también estará con Marcelo Tinelli. El que no tiene un contrato con ningún proyecto es Marcos, el ganador.

Según La Pavada, hubo una reunión para definir los pasos a seguir con los exparticipantes que ya no tengan tanta relevancia porque fueron eliminados en primera instancia. De esta manera, decidieron a quiénes quieren tener cerca y, ante esto, hubo broncas de algunos.

Uno de ellos fue Ariel Ansaldo que explicó que Telefe no le paga el sueldo y le impide ir a trabajar por contrato. Quienes ya no forman parte y no serán tenidos en cuenta por el momento están Camila, Cata, Juliana, Maxi, Coti, Conejo, Martina, Juan y Mora, entre otros.

Los que sí estarán en otros proyectos como el stream serán Nacho, Tora, Daniela, Julieta, Marcos y Alfa.

Maxi Trusso llamó a Alfa de Gran Hermano para su videoclip

Luego de irse de la casa de Gran Hermano, Walter Alfa comenzó su camino en los medios de comunicación y fue la estrella de Telefe, luego fue confirmado por Marcelo Tinelli para el Bailando 2023 y ahora será la estrella de un videoclip de Maxi Trusso, el cantante que destrozó a Lali Espósito.

Alfa Redes sociales

El exparticipante compartió en redes sociales un video en el que prepara el back del video y también se lo pudo ver posando con una Harley, una reconocida marca de moto y escribió que se estaba preparando para el estreno.

"Sé que los tengo abandonados, pero no paro un minuto. Acá estoy con mi amigo Maxi Trusso trabajando en algo grande", expresó Alfa en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.