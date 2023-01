Eliana Guercio: "Hay mucha gente que quería a Romero afuera de la Selección"

“Hay mucha gente que se ve que lo quería afuera. Desde ayer no me canso de escuchar barbaridades. Me indignó que dijeran que estaba roto para justificar que no esté en el Mundial”, expresó Eliana, muy enojada y reiteró: “Me cansé de las mentiras. No sé si lo hacen de cobardes o por intereses personales” .

La esposa de Romero no dejó de expresar su indignación y en Los ángeles de la mañana aseguró que “si él no pudiera jugar un Mundial, sería el primero en retirarse porque no va a ir a pasar vergüenza”.

Al igual que en sus tuits, Guercio indicó que “la recuperación es entre dos o tres semanas” y se mostró confiada en que su marido va a estar apto para jugar. “Admiro su temple, su temperamento, su carisma, él está muy tranquilo. Me llamó y me dijo ‘me estoy yendo a hacer una resonancia porque se me trabo la rodilla’, y yo casi me muero”, contó.