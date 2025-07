El insólito consejo de Gustavo Costas a Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez: "Sigan haciendo plata, pero..."

En el programa Gol Gana, del canal de streaming Olga, el entrenador se presentó junto a sus hijos Gonzalo y Federico y reveló que mantuvo una charla en particular con el mediocampista de la Selección Argentina, quien jugará en Inter Miami, en 2025. "Vino al Tita y le dije: 'seguí haciendo plata pero acordate de que tenés que venir a casa. No te rías, que es de verdad'" , confesó entre risas. Y también contó que a Lautaro, hoy en Inter, le dijo lo mismo.

Gustavo Costas y la vuelta de los ídolos de Racing. pic.twitter.com/ABraPqo4bg — OLGA (@olgaenvivo) July 22, 2025

En el mismo sentido, Costas destacó el sentido de pertenencia de ambos. "Se bajan del avión y vienen al Tita. Si no vienen a Racing cuando esté yo, voy como hincha a buscarlos igual", explicó.

En cuanto a la novela del mercado de pases, la ida de Maxi Salas a River a través de la ejecución de la cláusula, el técnico se refirió: "No me decepcionó. Yo no le cierro la puerta a nadie. No tengo problema con el que quiere irse porque le va a ir mejor o va a hacer más plata. Lo único que quiero es que me lo digan, no enterarme por las redes o por alguno que me lo dice. Que hablen primero conmigo".

"Racing tiene que cuidar la economía. Hay que saber a quién vas a buscar, con qué característica y nosotros somos de apostar mucho. Nos arriesgamos", aseguró. Además, recordó su arranque en Racing. "El día que me presentaron dije que venía a ganar y no a competir... lo que me putearon ellos (los hijos, integrantes del cuerpo técnico)". Y se apoyó: "La gente quiere que ganemos todo, hasta los amistosos".